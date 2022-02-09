"Adı Sevgi"nin ikinci tanıtımı yayınlandı!

Yapımcılığını Koliba Film’in üstlendiği, Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş’in başrolleri paylaştığı filmin 2. Tanıtımını sosyal medyada paylaşan izleyiciler, beğenilerini dile getirdiler.Yakında atv ekranlarına gelecek dizide, usta oyuncu kadrosunun yanısıra sanat dünyasının genç yetenekleri de biraraya geliyor.Yunus Emre Yıldırımer’in başrolü, Gizem Güneş’le paylaştığı “Adı Sevgi”de, “Fatih Al, Nihan Büyükağaç, Mehtap Bayri, Okday Korunan, Hande Kaptan, Asya Kasap, Mert Doğan , Serpil Gül, İlker Sami Kılıç, Asena Keskinci, Esat Polat Güler ,Kürşat Demir ,Ece Koroğlu, Cenk Hakan Köksal, Lara Domaç, Sıla Korkmaz, Arzu Güler, Bora Kırkım, Ozan Güçlü ve Berfu Öngören yer alıyor.Yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Sadullah Celen’in üstlendiği dizinin senaryosunu Filiz Alpgezmen ve Murat Can Tura kaleme aldı. Müzikleri ise Kalan Müzik/Engin Arslan yaptı.“Adı Sevgi”, öğrencileri için her şeyi göze alan genç bir öğretmenin, kararlılıkla, sevgiyle ve fedakarlıkla öğrencilerinde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatıyor.Gerçek yaşamda örneklerine sıkça rastladığımız toplumsal sorunlara vurgu yapan etkileyici hikayesiyle “Adı Sevgi”, büyük beğeni toplayacak, kısa sürede izleyicilerin gözdesi olacak.