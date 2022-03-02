atv’nin merakla beklenen yeni dizisi “Adı Sevgi”nin yayın tarihi belli oldu. “Asla Yalnız Yürümeyeceksin” sloganıyla yapılan tanıtımları büyük ilgi gören dizinin 1. Bölümü, 13 Mart Pazar günü saat 20.00’de atv ekranlarına gelecek.Başrollerini Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş’in paylaştığı “Adı Sevgi”nin yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Sadullah Celen üstleniyor. Dizinin senaryosunu ise Filiz Alpgezmen ve Murat Can Tura kaleme aldı.MESLEĞİNE AŞIK BİR ÖĞRETMENİN ÖĞRENCİLERİ İÇİN MÜCADELESİ“Adı Sevgi”, hayallerinin ve umutlarının peşinden koşan mesleğine aşık genç bir öğretmenin, kararlılık, sevgi ve fedakarlıkla verdiği amansız mücadeleyi, öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatıyor.Gerçek yaşamda örneklerine sıkça rastladığımız toplumsal sorunlara vurgu yapan “Adı Sevgi”, etkileyici hikayesiyle büyük beğeni toplayacak, kısa sürede izleyicilerin gözdesi olacak.Yunus Emre Yıldırımer’in başrolü Gizem Güneş ile paylaştığı “Adı Sevgi”nin oyuncu kadrosunda Fatih Al, Nihan Büyükağaç, Mehtap Bayri, Okday Korunan, Hande Kaptan, Asya Kasap, Mert Doğan, Serpil Gül, İlker Sami Kılıç, Asena Keskinci, Esat Polat Güler, Kürşat Demir, Ece Koroğlu, Cenk Hakan Köksal, Lara Domaç, Sıla Korkmaz, Arzu Güler, Bora Kırkım, Ozan Güçlü ve Berfu Öngören yer alıyor.Yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Sadullah Celen’in üstlendiği dizinin senaryosunu Filiz Alpgezmen ve Murat Can Tura kaleme aldı. Müzikleri ise Kalan Müzik/Engin Arslan yaptı.“Adı Sevgi”nin ilk bölümü 13 Mart Pazar günü yayınlanacak.