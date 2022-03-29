'Adı Sevgi'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Sadullah Celen’in üstlendiği Adı Sevgi, baştan sona sürükleyici ve heyecanlı sahneleriyle bu hafta da ATV izleyicilerinin ilgi odağı oldu…“Asla Yalnız Yürümeyeceksin” sloganıyla yayınlanan “Adı Sevgi” de başrolleri, Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş paylaşıyor. Senaryosunu Filiz Alpgezmen ve Murat Can Tura kaleme alıyor.“Adı Sevgi”nin 3 Nisan Pazar akşamı yayınlanacak 4. Bölümünün tanıtımı: