“Adı Sevgi”nin yeni tanıtımı yayınlandı!

Başrolleri, Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş’in paylaştığı dizinin yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Sadullah Celen üstleniyor. Senaryosunu Filiz Alpgezmen ve Murat Can Tura’nın kaleme aldığı “Adı Sevgi”nin müziklerini ise Kalan Müzik/Engin Arslan yaptı.“Adı Sevgi”, hayallerinin ve umutlarının peşinden koşan mesleğine aşık genç bir öğretmenin, kararlılık, sevgi ve fedakarlıkla verdiği amansız mücadeleyi, öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatıyor.Gerçek yaşamda örneklerine sıkça rastladığımız toplumsal sorunlara vurgu yapan “Adı Sevgi”, etkileyici hikayesiyle büyük beğeni toplayacak, kısa sürede izleyicilerin gözdesi olacak.Yunus Emre Yıldırımer’in başrolü Gizem Güneş ile paylaştığı “Adı Sevgi”nin oyuncu kadrosunda, Fatih Al, Nihan Büyükağaç, Mehtap Bayri, Okday Korunan, Hande Kaptan, Asya Kasap, Mert Doğan, Serpil Gül, İlker Sami Kılıç, Asena Keskinci, Esat Polat Güler, Kürşat Demir, Ece Koroğlu, Cenk Hakan Köksal, Lara Domaç, Sıla Korkmaz, Arzu Güler, Bora Kırkım, Ozan Güçlü, Berfu Öngören ve Bertan Emre Dirikolu yer alıyor.