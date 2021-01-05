'Adını Feriha Koydum' ekranlara geri dönüyor!

Genç bir kızın engellerle örülü, aşk dolu mücadelesinin ekrana geldiği, oyuncu kadrosunda Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy ve Vahide Perçin'in yer aldığı unutulmaz dizi Adını Feriha Koydum, güçlü hikayesiyle yeniden Show TV’de izleyiciyle buluşuyor."Adını Feriha Koydum" Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 12.45'te Show TV'de.