Genç bir kızın engellerle örülü, aşk dolu mücadelesinin ekrana geldiği, oyuncu kadrosunda Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy ve Vahide Perçin'in yer aldığı unutulmaz dizi Adını Feriha Koydum, güçlü hikayesiyle yeniden Show TV’de izleyiciyle buluşuyor.
"Adını Feriha Koydum" Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 12.45'te Show TV'de.
'Adını Feriha Koydum' ekranlara geri dönüyor!
Özlenen dizi Adını Feriha Koydum, unutulmaz hikayesiyle Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün Show TV'de!
05.01.2021 19:47 Magazin