Adnan'ın Didem'in omzunda yumurta kırdı

Kısmetse Olur'da Adnan, Didem'in omzunda yumurta kırdı.

Magazin - 17 Ocak 2017 17:30
Adnan'ın Didem'in omzunda yumurta kırdı
Kanal D’nin hafta içi her gün gündüz kuşağında ekrana gelen yarışma programı “Kısmetse Olur” a Adnan ve Didem arasında yaşanan yumurta olayı damgasını vurdu.



Didem’in kendisine kahvaltı hazırlamasını isteyen Adnan, gelinler evini ziyaret etti. Daha önce de giyim tarzı ile ilgili uyardığı Didem’in kıyafeti karşısında şaşkına dönen Adnan, üstünü değiştirmesini talep etti. Didem’den “Hayır” cevabı alan damat adayı, elindeki yumurtayı kırarak genç kadının üzerine sürdü.



YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Hadise'nin dantelli sevdası!
  • Hande Doğandemir'den açıklama!
  • Serenay'dan Kerem'e tam destek!
  • heyecanlandıran yakınlaşma!
  • Demet Akalın'dan manidar paylaşım
  • Gülşen anne sütü için bunu yaptı!
  • Altuğ'un dekoltesi olay oldu!
  • İşte yeni bölüm tarihi!
  • YouTube'ta 'porno' şoku!
  • Acun, Kanal D’ de yasaklandı!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • İşte 2016'nın en iyileri!
  • Çağatay Ulusoy'a bunlar yasak
  • Şeyma Subaşı'dan radikal karar!
  • Acun, Kanal D’ de yasaklandı!
  • Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kanal mı değiştiriyor?
  • Seren ve Hadise'nin ekran piştisi!
  • Mehmet Aslan serbest bırakıldı!
  • 'Anne' dizisine sürpriz oyuncu!
İşte 2016'nın en iyileri!

EN POPÜLER HABERLER

  • Adnan'ın Didem'in omzunda yumurta kırdı
  • Hande Doğandemir ve Mert Fırat kavga etti mi?
  • Demet Akalın, İrem Derici’ye gönderme mi yaptı?
  • Gülşen anne sütü için bunu yaptı!
  • İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm tarihi!
  • Acun, Kanal D’ de yasaklandı!
  • Mehmet Aslan serbest bırakıldı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Adnan'ın Didem'in omzunda yumurta kırdı