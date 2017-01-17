Adnan'ın Didem'in omzunda yumurta kırdı

Magazin - 17 Ocak 2017 17:30

Kanal D’nin hafta içi her gün gündüz kuşağında ekrana gelen yarışma programı “Kısmetse Olur” a Adnan ve Didem arasında yaşanan yumurta olayı damgasını vurdu.Didem’in kendisine kahvaltı hazırlamasını isteyen Adnan, gelinler evini ziyaret etti. Daha önce de giyim tarzı ile ilgili uyardığı Didem’in kıyafeti karşısında şaşkına dönen Adnan, üstünü değiştirmesini talep etti. Didem’den “Hayır” cevabı alan damat adayı, elindeki yumurtayı kırarak genç kadının üzerine sürdü.