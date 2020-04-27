Adrenalin tutkunu Asuman Dabak!

Korona günlerini evinde köpeği ve kedisiyle geçiren Dabak, en çok dostlarıyla bir araya gelmeyi ve açık havada spor yapmayı özlediğini söyledi. Her yaz bir başka ekstrem spor deneyimiyle dikkat çeken Asuman Dabak, korona virüs salgının son bulmasıyla önümüzdeki dönemlerdeki planlarını da şu sözlerle açıkladı; “Eskiden yükseklik korkum vardı. Birtakım rahatsızlıklar da geçirdikten sonra hayata bakış açım değişti ve korkularımın üzerine gitmeye başladım. İlk yamaç paraşütünü denedim, yaşattığı özgürlük hissini çok sevdim. Kapalı alanda spor yapmayı tercih etmiyorum ve adrenalini seviyorum. Sörf zaten yapıyordum, kürek sporunu da denemek istedim ve sertifikamı aldım. Şimdiki hayalim ise; yelken ve serbest atlayış yapmak.”Usta sanatçı, yayın sonunda izleyicileri evde kalmak konusunda da uyarmayı ihmal etmedi.