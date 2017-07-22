Hara ile birlikte Bodrum'da bir çiftlik evinde tatil yapan Lima, sevgilisine veda edip giderken onun hediye ettiği kolyeyi de boynuna takmıştı.
Hatta Lima bu kolyeyle çektiği fotoğrafını Instagram sayfasında da paylaşmıştı. Lima fotoğrafına "Alice harikalar ülkesinde" notunu yazmıştı.
Ancak ABD'ye döndükten sonra yaptığı paylaşımlarda bu kolyenin yerinde yeller esiyordu.
Günlük hayatına döndükten sonra birçok paylaşım yapan Lima'nın boynunda o ağaçlı kolye yerine kızları Valentina ve Sienna'nın isimlerinin yazımı olduğu iki tane altın kolye yer alıyor.
Kaynak:hurriyet.com.tr
Adriana Lima aşk kolyesini çıkardı
Geçtiğimiz haftalarda yazar Metin Hara ile yaşadığı aşkla yaz aylarına damgasını vuran top model Adriana Lima, ABD'ye ve günlük hayatına geri döndü.Magazin - 22 Temmuz 2017 13:02
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