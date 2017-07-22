Adriana Lima aşk kolyesini çıkardı

Magazin - 22 Temmuz 2017 13:02

Hara ile birlikte Bodrum'da bir çiftlik evinde tatil yapan Lima, sevgilisine veda edip giderken onun hediye ettiği kolyeyi de boynuna takmıştı.Hatta Lima bu kolyeyle çektiği fotoğrafını Instagram sayfasında da paylaşmıştı. Lima fotoğrafına "Alice harikalar ülkesinde" notunu yazmıştı.Ancak ABD'ye döndükten sonra yaptığı paylaşımlarda bu kolyenin yerinde yeller esiyordu.Günlük hayatına döndükten sonra birçok paylaşım yapan Lima'nın boynunda o ağaçlı kolye yerine kızları Valentina ve Sienna'nın isimlerinin yazımı olduğu iki tane altın kolye yer alıyor.Kaynak:hurriyet.com.tr