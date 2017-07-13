Adriana Lima, Metin Hara’yla aşkı hakkında ilk kez konuştu. Dünyaca ünlü Brezilyalı top model, “reklam ilişkisi” yaşadıkları iddiasına da yanıt verdi.
ÖPÜŞMEKTEN ÇEKİNMEYECEĞİZ
Adriana Lima, Hara’ya duyduğu aşkı “Ben 35 yıl Metin’i beklemişim. El ele tutuşup yeni hayatımızı yaşayacağız” sözleriyle dile getirdi.
Metin Hara da “Biz öpüşmekten çekinmeyeceğiz, komplo teorileri üretenler de izlemeye devam edecek” dedi.
BENİM GÖNLÜM ZENGİN
“Zengin biri değilim ama benim gönlüm zengin” diyen Metin Hara, eşcinsel olduğu yönünde de dedikodular dolaştığını söyledi: “Benim eşcinsel olduğumu ve ‘Yol’ adlı kitabımı bu yüzden yazdığımı iddia ettiler. Beni fiziksel olarak beğenirler beğenmezler o ayrı ama eşcinsel değilim. Bu, ilişkilerimden de belli. Daha önce Aslı Tandoğan, Ekin Türkmen ve Müge Boz’la flörtlerim oldu. Hepsi güzel ruhlu insanlar. Ayrıca bunu kimseye ispatlamak zorunda da değilim.”
Kaynak: hurriyet.com.tr
Adriana Lima: Ben 35 yıl Metin’i beklemişim
Dünyaca ünlü top model Adriana Lima, “reklam ilişkisi” yaşadıkları iddiasına da yanıt verdi. Adriana Lima, "Ben 35 yıl Metin’i beklemişim" dedi.Magazin - 14 Temmuz 2017 05:30
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