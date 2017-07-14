Adriana Lima ile Metin Hara aşkında haber patlaması yaşandı!

Magazin - 14 Temmuz 2017 21:40

Adriana Lima ve sevgilisi Metin Hara, mavi yolculukta

Metin Hara: Sevdiğim kadını öperim sana ne!

Adriana Lima: Ben 35 yıl Metin’i beklemişim

Hafta başında Brezilyalı ünlü model Adriana Lima ve enerji ile tedavi çalışmaları yapan yazar Metin Hara’nın birlikte görülmesiyle başlayan süreçte ikilinin aşk yaşadıkları ortaya çıktı.Medya Takip Ajansı Interpress’in ikili hakkında medyada çıkan haberler üzerine yapmış olduğu araştırmaya göre, bu yılbaşından 9 Temmuz tarihine kadar yazar Metin Hara hakkında medyaya sadece 420 haber yansırken, Adriana Lima ile aşk yaşadığının ortaya çıktığı 10 Temmuz’dan bu güne ise Hara ile ilgili medyada 2 bin 484 haber çıktığı tespit edildi.Bir dönem Acun Ilıcalı tarafından ülkemize getirilen ve Türkiye’de büyük hayran kitlesi bulunan güzel model Adriana Lima hakkında ise yılbaşından 9 Temmuza kadar 4 bin 613 haber çıkarken, aşk haberlerinden sonra ise dünyaca ünlü model ile ilgili medyada 2 bin 587 haber yer aldığı belirlendi.Çıkan haberlerin içeriğine bakıldığında ise magazin dünyasının son dönemde yaşadığı en önemli olay olarak lanse edilen Adriana Lima ile Metin Hara arasında yaşanan aşkın gerçek olmadığı ve reklam için bir arada oldukları iddiaları da gündemde sıkça yer aldı.Moda dünyasının en gözde modellerinden olan Adriana Lima’nın yazar Metin Hara ile aşk yaşaması bir çok kişide büyük şaşkınlık yaratırken, ikili ise eleştirilere aldırmaksızın birlikte tatil yapmaya devam ediyor…