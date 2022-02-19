Adriana Lima üçüncü kez anne oluyor! Böyle duyurdu

Victoria's Secret meleklerinden olan Adriana Lima, TikTok hesabından paylaştığı bir video ile sevgilisi Andre Lemmers'dan hamile olduğunu duyurdu.Bir dönem Metin Hara ile aşk yaşayan Adriana Lima ayrılığın ardından yeni sevgilisi ile basında boy göstermeye başlamıştı. Aradığı aşkı nihayet bulan ünlü model bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor.Lima, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sevgilisine gebelik testini gösterdi. Adriana Lima'nın hamileliğinin yeni olduğu tahmin edilirken bebeğin cinsiyeti ise henüz belli değil.