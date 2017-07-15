Adriana Lima ve Metin Hara'nın Bodrum tatili bitti!

Magazin - 15 Temmuz 2017 20:00

Hareket saatinden bir saat önce havalimanına gelen Lima ve Hara, sıcak tavırları ile dikkat çekti. Lima ve Hara, çiftlik evinden ayrılmadan önce kurum çalışanlarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek vedalaştı. Daha sonra çift, Milas-Bodrum Havalimanı'na geçti.BODRUM ÜRÜNLERİ GÖZE ÇARPTIHavalimanında X-Ray cihazından geçen ve üstü aranan Lima'nın boynunda, Metin Hara'nın hediye ettiği ve üzerinde iki çift ile ağaçların bulunduğu 'Sevgi Ormanı' isimli kolye görüldü. Lima'nın ayrıca üzerinde Bodrum el işi kolye ve takılar ayağında ise Bodrum sandaleti olduğu gözlendi. Hara'nın Lima'ya 4 çeşit sandalet hediye ettiği öğrenildi. CIP bölümüne girişte küpesini düşüren Lima'ya, Metin Hara yardımcı oldu. Yere düşen küpesini, Lima'ya verdi.YİNE GELECEKLima basın mensuplarına İngilizce olarak "Seneye yine geleceğim. Ömrümün en güzel beş gününü geçirdim. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi. Lima basın mensuplarına öpücükler göndererek ayrıldı. Lima'nın İstanbul'da üç gün kaldıktan sonra İngiltere'deki bir defileye gideceği öğrenildi. Gezi olayları sırasında attığı öne sürülen Cumhurbaşkanı ve hükümeti eleştiren tweetlerin sorulduğu Hara, konuya yanıt vermedi.Kaynak:DHA