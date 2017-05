Adriana Lima'dan Türkiye mesajı var!

Antalya'da Dosso Dossi Fashion Show ve The Land of Legends ortaklığında gerçekleştirilecek Türkiye'nin en büyük moda şovuna katılacak isimlerden top model Adriana Lima, sosyal medya hesabından "Hepinizi özledim" mesajını paylaştı.

Magazin - 05 Mayıs 2017 11:20

Antalya'da The Land of Legends'da düzenlenecek şova katılacak olan Adriana Lima, Isabeli Fontana, Ana Beatriz Barros, Izabel Goulart, Viktoria Odintsova ve Victoria Lopyreva, organizasyon kapsamında sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı. Dosso Dossi Fashion Show tarafından belirlenen 'Merhaba Türkiye. 9 Haziran'da Dosso Dossi Fashion Show'un ve The Land of Legends'in muhteşem şovunda sizi görmekten mutluluk duyacağım' mesajını sosyal medya hesaplarından aynı anda paylaşan ünlü isimler, dünya genelinde yaklaşık 50 milyon kişiye direkt ulaştı.



Adriana Lima bir sürpriz yapıp mesajının sonunda 'Hepinizi özledim' derken, Isabeli Fontana ve Ana Beatriz Barros ise 'Hepinizi seviyorum' ekini yaptı. Isabeli Fontana, ayrıca bir jest daha yaparak kendisinin yer aldığı Türkçe yayımlanan bir derginin kapak fotoğrafını da paylaştı. Şov kapsamında birer konser verecek olan Rusya'nın ünlü şarkıcıları Nikolay Baskov ve Dima Bilan da 'Merhaba Türkiye' diyerek mesaj paylaşan isimler arasında yer aldı. Her biri aynı zamanda birer sosyal medya fenomeni olan isimlerin bu mesajları kısa sürede hayranları tarafından da paylaşılarak dünya genelinde büyük dikkat çekti.



