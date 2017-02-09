Adriana Lima'nın transparanı!

Seksi melek Adriana Lima giydiği transparan kıyafetle gecceye damga vurdu.

Dünya Magazin - 09 Şubat 2017 21:50
Adriana Lima'nın transparanı!
New York'ta gerçekleştirilen amfAR'ın Dünyayı AIDS konusunda bilinçlendirmeyi amaçladığı geleneksel galada şıklık yarışı yaşandı.

Geccenin kırmızı halı geçişinde ünlülerin şıklık yarışı yaşandı. Ama dünyaca ünlü Brezilyalı manken Adriana Lima giydiği transparan elbisesiyle tüm gözleri üzerine çekti.




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