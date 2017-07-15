Adriana Lima'yı sıcak bunalttı

Magazin - 15 Temmuz 2017 11:00

Yeşil bikinisiyle havuza giren, ardından çimenlere serdiği pareosunun üzerinde güneşlenen top modeli o dakikalarda sevgilisi yalnız bıraktı.Lima, güneşlenirken cep telefonunu elinden düşürmedi.Adriana Lima ve Metin Hara dün de tekneyle denize açıldı. Lima’nın cep telefonu denize düştü. Teknedeki çalışanlar seferber oldu ve telefonu denizden çıkardı.Kaynak:hurriyet.com.tr