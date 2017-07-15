Adriana Lima'yı sıcak bunalttı

Metin Hara’yla Bodrum tatiline devam eden Adriana Lima, önceki gün akşam saatlerinde, kaldığı villanın havuzunda görüntülendi.

Magazin - 15 Temmuz 2017 11:00
Adriana Lima'yı sıcak bunalttı
Yeşil bikinisiyle havuza giren, ardından çimenlere serdiği pareosunun üzerinde güneşlenen top modeli o dakikalarda sevgilisi yalnız bıraktı.


Lima, güneşlenirken cep telefonunu elinden düşürmedi.


Cep telefonu denize düştü

Adriana Lima ve Metin Hara dün de tekneyle denize açıldı. Lima’nın cep telefonu denize düştü. Teknedeki çalışanlar seferber oldu ve telefonu denizden çıkardı.



Adriana Lima ve sevgilisi Metin Hara, mavi yolculukta

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Kaynak:hurriyet.com.tr
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