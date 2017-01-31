Advocaat istifanın eşiğine geldi!

(DHA) - FENERBAHÇE Teknik Direktörü Dick Advocaat, Kayserispor mağlubiyeti sonrası istifanın eşiğine geldi.

Futbol - 31 Ocak 2017 17:07

Karşılaşma sonrası, "Bu takımda olan şeylerden en başta sorumlu benim. Belki de bazen kendimi düşünmeliyim” diyerek istifa sinyali veren Advocaat’ın, takıma 1 gün izin vererek ülkesine gittiği öğrenildi.



İstediği transferlerin yapılmaması nedeniyle de sıkıntılı olduğu belirtilen tecrübeli hoca, yönetimle yaptığı görüşmede elindeki kadroyla şampiyonluğun zor olduğunu vurguladı ve “Gelinen noktada benim de hatalarım olmuş olabilir” diyerek istifa edebileceğini ima etti.



Yönetim ise, tecrübeli teknik adama güvenlerinin tam olduğunu ve yola kendisiyle devam edeceklerini vurguladı. Ancak yarınki idmanda takımın başında olması beklenen Advocaat, Beşiktaş derbisini kaybederse düşünceler bir kez daha masaya yatırılacak.

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