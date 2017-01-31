Advocaat istifanın eşiğine geldi!

(DHA) - FENERBAHÇE Teknik Direktörü Dick Advocaat, Kayserispor mağlubiyeti sonrası istifanın eşiğine geldi.

Futbol - 31 Ocak 2017 17:07
Advocaat istifanın eşiğine geldi!
Karşılaşma sonrası, "Bu takımda olan şeylerden en başta sorumlu benim. Belki de bazen kendimi düşünmeliyim” diyerek istifa sinyali veren Advocaat’ın, takıma 1 gün izin vererek ülkesine gittiği öğrenildi.

İstediği transferlerin yapılmaması nedeniyle de sıkıntılı olduğu belirtilen tecrübeli hoca, yönetimle yaptığı görüşmede elindeki kadroyla şampiyonluğun zor olduğunu vurguladı ve “Gelinen noktada benim de hatalarım olmuş olabilir” diyerek istifa edebileceğini ima etti.

Yönetim ise, tecrübeli teknik adama güvenlerinin tam olduğunu ve yola kendisiyle devam edeceklerini vurguladı. Ancak yarınki idmanda takımın başında olması beklenen Advocaat, Beşiktaş derbisini kaybederse düşünceler bir kez daha masaya yatırılacak.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

FUTBOL HABERLERİ

  • Adebayor, Medipol Başakşehir'de!
  • Bursa 3 yabancıyla yolunu ayırdı
  • Bursa'da Mutlu Topçu imzaladı
  • İşte derbinin tarihi
  • "Transferde cimri davranacağız"
  • Fenerbahçe, Kayseri'de yıkıldı!
  • Trabzonspor-Gaziantepspor: 4-0
  • Bursa Mutlu Topçu ile anlaştı!
  • Alanyaspor Susiç'le anlaştı
  • Beşiktaş, Ersan Gülüm'ü kiraladı

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Fahriye Evcen: Sana aşığım Burak Özçivit!
  • Yasmin Erbil'den sosyal medyayı sallayan poz!
  • Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye tepki
  • Bergüzar Korel'den Demet Akalın'a teşekkür
  • İrem Sak'tan 2017 kararı!
  • Erhan Çelik'ten 'edepli' paylaşımı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Bergüzar Korel: Sosyal medyaya dönmem!
Fahriye Evcen: Sana aşığım Burak Özçivit!

EN POPÜLER HABERLER

  • Buse Narcı'nın Emre Altuğ'un evindeki fotoğrafı
  • Kara Sevda bitiyor mu? İşte açıklama
  • Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal Yılmaz şov yaptı
  • Aslışah Alkoçlar'dan Ceylan Çapa cevabı!
  • Mahsun Kırmızıgül'e büyük şok!
  • Bülent Ersoy Kapalıçarşı'ya minibüsle girdi
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Ünlü çifte büyük ilgi!
Buse Narcı'nın Emre Altuğ'un evindeki fotoğrafı