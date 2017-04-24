Afife Jale Ödülleri sahiplerini buldu

Kültür-Sanat - 25 Nisan 2017 01:16

Tören, son bir yılda hayatını kaybeden tiyatro sanatçılarının anılmasıyla başladı. Ardından Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu Başkanı Salih Başağa bir konuşma yaptı. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nin ilk gününden bu yana geçen 21 yılda tiyatromuzun pek çok değişim geçirdiğini belirten Başağa, "Tarihimizden gelen ve halkımızın bizlere uygun gördüğü 'kültür-sanat bankası' olma ünvanını bugün layığıyla taşımak adına çalışmalarımız devam ediyor. 73 yıllık tarihimizde asıl uzmanlık alanımız elbette finans oldu. Ancak kültür-sanat alanında da pek çok ilke, pek çok projeye imzamızı attık. Tiyatro bu serüvenimizde en başından bu yana bizler için farklı bir yere sahipti. Tiyatromuzun sembol ismi Muhsin Ertuğrul ile ilk özel tiyatro olan Küçük Sahne'nin kuruluşunda yer almamız, her kuruma nasip olmayacak bir övünç kaynağı. 21 yıldır devam ettirdiğimiz Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri ile hayatını tiyatroya adamış büyük sanatçı Afife Jale'nin adını yaşatırken, tiyatroya verilen emekleri desteklemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.15 dalda ödülün verildiği geccede "Yılın En Başarılı Prodüksiyonu "ödülünü "Gülünç Karanlık" oyunuyla Bakırköy Belediye Tiyatroları, "Yılın En Başarılı Yönetmeni" ödülünü ise "Godot'yu Beklerken" oyunuyla Şahika Tekand aldı. "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülüne "Vanya, Sonya, Maşa ve Spike" oyunundaki performansıyla Şerif Erol layık görülürken, "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülü ise "Yutmak" oyunundaki performansıyla Merve Dizdar'a verildi.21. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nde, Türk Tiyatro tarihine adını yazdıran Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü'nün sahibi Işıl Kasapoğlu olurken, tiyatronun gelişimine destek vermiş iş ve sanat dünyasından önemli şahsiyetlere takdim edilen Yapı Kredi Özel Ödülü'nün sahibi ise Ayla Algan oldu. Komedi ya da Müzikal dalındaki oyunlara ilk kez geçtiğimiz yıl verilmeye başlanan “Haldun Dormen Özel Ödülüöne Hedwig ve Angry Inch layık görülürken, Türk tiyatrosunu geliştiren ve zenginleştiren oyun yazarlarına sunulan Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü ise Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun oldu."Afife Tiyatro Ödülleri’nin 20 yıldır sunuculuğunu yapan Korhan Abay'ın, sunuculuğu Ayça Varlıer'e devrettiği gecede, diğer ödüller ise şöyle:- "Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu" ödülü: Ayşe Günyüz (Hedwig ve Angry Inch)- "Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu" ödülü: Erol Ozan Ayhan (Gülünç Karanlık)- "Yılın En Başarılı Işık Tasarımı" ödülü: Cem Yılmazer (Nefesinizi Nasıl Tutarsınız?)- "Yılın En Başarılı Sahne Müziği" ödülü: Ayşe Tütüncü (Kıran Resimleri)- "Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı" ödülü: Cem Yılmazer (Gülünç Karanlık)- "Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı" ödülü: Cem Yiğit Üzümoğlu (Troas)- "Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı" ödülü: Makbule Mercan (Joko'nun Doğum Günü)Kaynak: DHA