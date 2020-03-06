Afili Aşk için flaş karar! İpi çekildi!

Kanal D'de ekrana gelen Afili Aşk dizisi son dönemde oldukça fazla reyting kaybına uğramıştı. Dizinin iki kez günü değiştirilmişti ama yine de Afili Aşk eski günlerine dönememişti. Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul’un başrollerinde yer aldığı Afili Aşk için final kararı alındı. Afili Aşk’ın ekran macerası 2 bölüm sonra yani 38.bölümle birlikte sona erecek.