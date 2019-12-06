Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk rol arkadaşıyla aşk yaşadığı iddiasına yanıt verdi!

Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk paylaşımıyla Instagram'ı salladı!

Afili aşıklar olay oldu! Sosyal medya sallandı!

Burcu Özberk'ten Çağlar Ertuğrul itirafı!

Kanal D'de yayınlanan Afili Aşk dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle dikkat çeken Burcu Özberk'in rol arkadaşı Serkay Tütüncü'yle aşk yaşadığına dair iddialar basında yer almıştı. Güzel oyuncuya önceki akşam katıldığı bir etkinlikte bu iddialar soruldu.Burcu Özberk, aşk iddialarını yalanladı ve şu açıklamayı yaptı:“Serkay çok yakın arkadaşım. Sette benim herkes ile aram iyi. Bence bizim işin tutmasının ve insanlara iyi gelmesinin, izlemelerinin en büyük sebeplerinden bizim aramızdaki enerjinin ekrana yansıması… Çağlar da Serkay da Uğur da çok iyi arkadaşım. Serkay ile öyle bir yakıştırdılar çünkü biz çok iyi anlaşıyoruz. Çok komik bir çocuk. Öyle bir haber yapmışlar. Üstünde bile durmadık. Sormanız iyi oldu, öyle bir şey yok.”