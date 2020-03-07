'Afili Aşk'ta Ayşe hamile!

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Kerem'in kaderini Ayşe belirliyor. Ceyda ile evlenmek üzereyken vazgeçen Kerem, kaçma planları yapıyor. Soluğu Modamu'nun atölyesinde alan Kerem burada Ayşe ile karşılaşıyor. Kerem'in ve Ayşe'nin yokluğunu farkeden aileler ise harekete geçiyor ve onların atölyede olacaklarını düşünüyor. Tam da tahmin ettikleri şey başlarına geliyor ancak bir farkla... Ayşe, Kerem'den hamile olduğunu ve bu nedenle Ceyda'yla evlenemeyeceklerini söylüyor. Bunun şaka olduğunu düşünen Kerem, Ayşe'den gelen itirafla hayatının şokunu yaşıyor. Peki şimdi ne olacak?