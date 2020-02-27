Afili Aşk'ta mucize öpücük!

Ayşe ve Ceyda arasında bir seçim yapan Kerem, herkesi şaşırtan bir açıklama yapıyor. Kerem, Ceyda'yla evlenmek istediğini söylüyor. Bunu duyan Ayşe ise pes etmiyor ve taktik değiştiriyor. Kerem'i yakınında tutmak isteyen Ayşe, bu defa Buse ile iş birliğine giriyor. Buse'nin bir telefonuyla eve gelen Kerem, kendini Ayşe'nin kollarında buluyor. Pamuk Prenses ve Prens'in hikayesini canlandıran ikili yeniden yakınlaşacak mı? Kerem'in öpücüğü mucizelere sebep olacak mı?