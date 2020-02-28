Afili Aşk'ta şaşırtan değişiklik! "Neler oluyor?" dedirtti!

Afili Aşk'ın yayın günü ikinci kez değişti. Daha önce Çarşamba'dan Cumartesi'ye kaydırılan dizi bu kez de Perşembe gününe alındı.

28.02.2020 11:47 Dizi Galeri

Afili Aşk'ta şaşırtan değişiklik! "Neler oluyor?" dedirtti! Afili Aşk, yaz aylarında Kanal D'de yayın hayatına başlamıştı. Yaz sezonunda oldukça yüksek reytingler alan dizi için normal sezonda da devam kararı alınmıştı. Fakat Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul'un başrollerinde yer aldığı Afili Aşk'ın reytingleri sezonda giderek eridi.

Afili Aşk'ta mucize öpücük!

Afili Aşk'ta mucize öpücük!



GÜNÜ DEĞİŞTİ!

Bu reyting kaybından sonra kanal yönetimi dizinin yayın gününü değiştirdi. Çarşamba akşamları ekrana gelen Afili Aşk, Cumartesi günlerine kaydırıldı. Fakat Afili Aşk yeni gününde de başarılı olamadı. Dizinin yayınlanan son bölümleri ilk 10'a dahi giremedi.

Afilli kutlama! Tüm ekip bir arada!

Afilli kutlama! Tüm ekip bir arada!



İKİNCİ DEĞİŞİM!

Bunun üzerine Afili Aşk'ın günü yine değişti. Dizi bu kez de perşembe gününe kaydırıldı. Cumartesi günü ise Afili Aşk'ın yerine 7 Mart itibariyle Hizmetçiler yayınlanacak.

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