Afili Aşk'ta şaşırtan değişiklik! "Neler oluyor?" dedirtti!

Afili Aşk'ta mucize öpücük!

Afilli kutlama! Tüm ekip bir arada!

Afili Aşk, yaz aylarında Kanal D'de yayın hayatına başlamıştı. Yaz sezonunda oldukça yüksek reytingler alan dizi için normal sezonda da devam kararı alınmıştı. Fakat Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul'un başrollerinde yer aldığı Afili Aşk'ın reytingleri sezonda giderek eridi.Bu reyting kaybından sonra kanal yönetimi dizinin yayın gününü değiştirdi. Çarşamba akşamları ekrana gelen Afili Aşk, Cumartesi günlerine kaydırıldı. Fakat Afili Aşk yeni gününde de başarılı olamadı. Dizinin yayınlanan son bölümleri ilk 10'a dahi giremedi.Bunun üzerine Afili Aşk'ın günü yine değişti. Dizi bu kez de perşembe gününe kaydırıldı. Cumartesi günü ise Afili Aşk'ın yerine 7 Mart itibariyle Hizmetçiler yayınlanacak.