Afilli kutlama! Tüm ekip bir arada!

Afilli Aşk'ın kamera arkası görüntüleri güldürdü!

Burcu Özberk'in 'Afili' doğum günü!

Hande Erçel ile Burcu Özberk’in eğlenceli anları...

Kanal D'de yazın yayın hayatına başlayan, yüksek reytingler alınca sezona da taşınan Afilli Aşk dizisinin 31'inci bölümü yayınlandı. Dizi ekibi bu bölümü hep birlikte izleyerek bir kutlama yemeği yaptı. Çarşamba günü yayınlanan bölümünü, başrol oyuncuları başta olmak üzere tüm oyuncular ve yapım tarafı birlikte izledi. 'Afili Aşk' ekibi, yemekte birlikte fotoğraflar çektirip sohbet etti.Yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği, Afili Aşk'ın başrollerinde Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in yer alıyor.