Afra Saraçoğlu hayallerinin peşinde!

‘Yeşilçam’, 22 Nisan’dan itibaren unuttuğumuz ve de özlediğimiz nostalji hissini iliklerimize kadar hissetmeye geliyor. 1960’lı yılların Türkiye’sine büyülü bir zaman yolculuğu yaptıracak olan dizide Çağatay Ulusoy’la birlikte başrollerde yer alan, son dönemin genç ve yetenekli isimlerinden Afra Saraçoğlu, ‘Tülin Saygı’ karakteri ile izleyici karşısında olacak. Yeşilçam Sineması’na bir yıldız olarak adını altın harflerle yazdırmak isteyen ‘Tülin’in yolculuğu pek çok kişiye ilham verecek. Hayalleri uğruna Ulusoy’un canlandırdığı Semih Ateş’in kapısını çalması ise şatafatlı dünyanın kapılarını sonuna kadar aralayacak ve heyecanı artıracak.Genç yaşında Çağan Irmak’la çalıştığı için şanslı hissettiğini dile getiren Afra Saraçoğlu, hislerini “Eminim ki çoğu oyuncu Çağan Hoca ile çalışmanın hayalini kuruyordur. Çağan Irmak, oyuncunun halinden çok iyi anlayan, ne istediğini bilen bir yönetmen. Bu yüzden onunla çalışmak ayrı bir zevk.” sözleriyle anlattı. Saraçoğlu, her genç oyuncu gibi kendisinin de Yeşilçam Sineması ile büyüdüğünü ve bu projeyle beraber yakın takipte olduğu Yeşilçam Sineması’nın yanı sıra 60’lı yılların Türkiye’sini de detaylı bir şekilde araştırdığını ekledi. Genç yıldız, Yeşilçam filmleriyle ilgili düşüncelerini “Biraz araştırma yaptığımda anladım ki çok genç jenerasyon ciddi anlamda seyrediyor eski Türk filmlerini. Çünkü onları çeken çok büyük bir olgu var filmlerde; kaybettiğimiz manevi değerler, insan doğasında henüz kaybolmamış olan romantizm ve masumiyet… O naifliği, kırılganlığı, sadeliği yaşamak isterdim ben de ve bu dizi de buna vesile oldu.” ifadesiyle dile getirdi.