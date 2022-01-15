Afra Saraçoğlu: "Sahnede olmak çok başka bir şeymiş"

Rol aldığı tiyatro oyunundan bahseden Afra Saraçoğlu, “Tiyatro oyunumuz güzel gidiyor. 20’sinde turnemiz var, Antalya’ya gidiyoruz. Tiyatro sahnesinde olmaktan keyif alıyorum” şeklinde konuştu.Muhabirlerin “Sizin için tiyatro mu, yoksa televizyon mu daha değerli?” şeklindeki sorusuna 24 yaşındaki oyuncu, “İkisi de gerçekten çok farklı şeyler. İkisinin de güzel yönleri var ama sahnede olmak çok başka bir şeymiş. Bunu deneyimlemek benim için büyük bir gurur oldu” yanıtını verdi.(Kaynak: milliyet.com.tr)