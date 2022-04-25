Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizinin başrol oyuncusu için de Mert Ramazan Demir’le görüşülüyor. Demir’in çekimleri yaz başında başlayacak olan rol aldığı “Şahmaran” dizisinin 2. Sezonu nedeniyle çekim takvimi ayarlanmaya çalışılıyor.
Afra Saraçoğlu’na sürpriz partner!
Afra Saraçoğlu'nun "Antepli" dizisinde Mert Ramazan Demir'le kamera karşısına geçmesi bekleniyor.
25.04.2022 18:44 Magazin
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizinin başrol oyuncusu için de Mert Ramazan Demir’le görüşülüyor. Demir’in çekimleri yaz başında başlayacak olan rol aldığı “Şahmaran” dizisinin 2. Sezonu nedeniyle çekim takvimi ayarlanmaya çalışılıyor.