Afra Saraçoğlu’na sürpriz partner!

Afra Saraçoğlu'nun "Antepli" dizisinde Mert Ramazan Demir'le kamera karşısına geçmesi bekleniyor.

25.04.2022 18:44 Magazin

Afra Saraçoğlu’na sürpriz partner!
Oyunculuktaki başarısını ve iddiasını tiyatro sahnesinde de ortaya koyan Afra Saraçoğlu “Antepli” dizisiyle dizi setlerine dönecek. OGM Pictures imzalı dizinin yönetmeni belli oldu. Diziyi son olarak yapım şirketinin “Another Self” adlı dijital dizisini çeken ve rejisi çok beğenilen Burcu Alptekin yönetecek.


Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizinin başrol oyuncusu için de Mert Ramazan Demir’le görüşülüyor. Demir’in çekimleri yaz başında başlayacak olan rol aldığı “Şahmaran” dizisinin 2. Sezonu nedeniyle çekim takvimi ayarlanmaya çalışılıyor.

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