Ağıt Kabayel Avrupa Boks Şampiyonu

Ağır siklet Avrupa Boks Şampiyonluğu maçında Ağıt Kabayel, Belçikalı rakibi Herve Hubeaux 'u 12 raund sonunda açık puan farkı ile yenerek kemerin sahibi oldu.

Diğer Sporlar - 05 Şubat 2017 13:00

AB şampiyonu olarak ringe çıkan, Türk kökenli ağır sıklet boksörü Ağıt Kabayel maç boyunca hareketli bir dövüş çıkardı ve rakibini sarstı. 12 raund sonunda hakemler 119-109, 117-111, 117-110 puanla Kabayel'i şampiyon ilan etti. Kabayel 16. maçında 16. galibiyetini aldı.



Kaynak:DHA

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