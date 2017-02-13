Ağrı'da sebze pazarının çatısı kardan çöktü

Ağrı'da eski Van Caddesi üzerinde bulunan 6 bin metre kapalı alana sahip Sebze Pazarının çatısının bir bölümü kardan dolayı çöktü.

Yaşam - 13 Şubat 2017 17:06
Ağrı'da sebze pazarının çatısı kardan çöktü
Olay bugün saat 16.10'da meydana geldi. Her gün açık olan sebze pazarının çatısı, üzerinde bulunan kar ve buzu taşıyamadı. Çatının bir bölümü üzerindeki ağırlık nedeniyle çöktü. Kazaya, çevredeki vatandaşlar, AFAD ve Belediye ekipleri müdahale etti. Enkaz altında kimsenin kalıp kalmadığı henüz bilinmiyor.
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