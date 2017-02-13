Kırmızı beyazlı ekibin çeyrek finale yükselebilmesi için maçtan en az 9 sayı farkla galip ayrılması gerekiyor. İki takım arasında 8 Şubat’ta Girona’da oynanan ilk maç, 71-63 İspanyol ekibinin üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu’nda oynanacak zorlu karşılaşma, 15 Şubat Çarşamba günü saat 19.00’da başlayacak.
AGÜ Spor, EuroCup’ta çeyrek final istiyor
(DHA)- BELLONA AGÜ Spor, EuroCup Women son 8 turu rövanş mücadelesinde İspanyol ekibi Spar Citylift Girona’yı konuk edecek.Basketbol - 13 Şubat 2017 12:00
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