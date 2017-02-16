AGÜ Spor final yolunda!

(DHA)- KADINLAR EuroCup finalini daha önce iki kez oynamaya hak kazanan Bellona AGÜ Spor, bu sene de ilk 8 takım arasına kalmayı başardı.

Basketbol - 16 Şubat 2017 11:31
AGÜ Spor final yolunda!
İlk kez finale kaldığı sezonda Rusya ekibi Dinamo Kursk’a mağlup olan Bellona AGÜ Spor, bir sene sonra yine finale kadar yükselmişti. Finalde aynı ülkeden Ekaterinburg ile eşleşen ve kupayı kaybeden kırmızı beyazlı ekip, 2016-2017 sezonuna da iddialı başladı.

Bu sezon en az bir kupayı kazanarak müzesine götürmek isteyen Kayseri takımı, Kadınlar EuroCup B Grubunu namağlup lider olarak tamamlamıştı. Daha sonra Fransa’nın Cavigal Nice Basket takımı ile eşleşen ve rakibini iki maçta da mağlup eden Bellona AGÜ Spor, sekizli tur maçlarında İspanya takımı Spar Citylift Girona ile eşleşti.

Deplasmanda oynanan ilk maçı 8 sayı farkla kaybeden Bellona AGÜ Spor, rövanş maçını evinde 31 sayı farkla kazandı. EuroCup’ta son dörde kalan takımlardan biri olan Kayseri temsilcisi, Euro Lig’den gelecek olan 4 takımla kuraya girecek. Sekizli finallerde Euro Lig’den gelen dört takımın biriyle eşleşecek olan Bellona AGÜ Spor, turu geçmesi halinde yarı finale yükselerek kupaya bir adım daha yaklaşacak.
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