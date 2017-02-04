“Ah Mazi''ye Cenk Yüksel sahnesi damga vurdu

Gece hayatında konsept sahne performanslarıyla uzun yıllardır adından sıkça söz ettiren Cenk Yüksel, 3 Şubat Cuma akşamı “Ah Mazi By My Cabaret”de sahne aldı.

Eğlence - 04 Şubat 2017 11:12
“Ah Mazi''ye Cenk Yüksel sahnesi damga vurdu
İstanbul eğlence hayatının kalbinin attığı ‘Ah Mazi by My Cabaret’de birbirinden özel şarkılar seslendirecek olan sanatçı, eğlence tutkunlarını müziğe doyurdu. Cenk Yüksel’e “Ah Mazi”nin tatlı dilli sunucusu, sosyete dünyasının eğlencelerinin vazgeçilmezi Matmazel Coco eşlik etti.


Cenk Yüksel’i “Ah Mazi” sahnesinde izleyenler arasında Ayhan Aşan da vardı. Aşan, doğum gününü birkaç gün önceden Cenk Yüksel’i dinleyerek, kutladı. Cenk Yüksel’in davetini kırmayan Aşan, sahneye çıkarak şarkılar söyledi.

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