Ahmet Bayer: Sağlığım yerinde

Turizmci işadamı Ahmet Bayer, Akmerkez’de görüntülendi.

Sosyete - 07 Şubat 2017 17:36

2010 yılında dalış yaptığı sırada vurgun yiyerek yürüme yetisini kaybeden Ahmet Bayer, bir yandan da manken sevgilisinin evinin terasından düşerek vefat etmesiyle ilgili dava ile uğraşarak tutuksuz yargılanıyor. Alışveriş merkezindeki kitapevine gelen Ahmet Bayer, her şeyin yolunda olduğunu ve sağlığının da yerinde olduğunu söyledi. Birkaç roman satın aldıktan sonra mağazaların vitrinlerini kısa bir tur atarak gezdi.

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