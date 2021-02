Ahmet Çakar'dan Can Yaman'a olay sözler: "Tam bir hokkabaz!"

Bir süre önce reklam filmi çekimleri ve rol alacağı 'Sandokan' dizinin hazırlıkları için Roma'ya yerleşen Can Yaman aşkı da İtalya'da bulmuştu. Spor spikeri Dilette Leotta ile ilişki yaşamaya başlayan oyuncu, Ahmet Çakar'ın radarına girmekten kurtulamadı.Eski hakem ve spor yazarı Ahmet Çakar'ın, "Can Yaman ünlü bir oyuncu olabilir ama bence kezban. Sevgilisi de kezban! Ayı gibi kuvvetli olabilir ama tam bir hokkabaz" sözleri şaşkına çevirdi. Can Yaman'ın İtalya'da hayran kitlesi olmadığını öne süren Çakar, "Oradaki insanlara para veriyorlar. Sonra Can Yaman'ın etrafına toplanıyorlar" dedi.