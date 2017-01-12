Ahmet Çalık Galatasaray'da

Galatasaray, uzun zamandır uğraş verdiği Ahmet Çalık'ın transferi için Gençlerbirliği ile anlaşma sağladı.

Spor - 12 Ocak 2017 13:06

Galatasaray, Gençlerbirliği'nin ve A Milli takımın başarılı stoperi Ahmet Çalık'ı transfer etti.



Galatasaray, 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı Ahmet Çalık için Gençlerbirliği ile 2,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

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