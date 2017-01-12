Galatasaray, Gençlerbirliği'nin ve A Milli takımın başarılı stoperi Ahmet Çalık'ı transfer etti.
Galatasaray, 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı Ahmet Çalık için Gençlerbirliği ile 2,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Ahmet Çalık Galatasaray'da
Galatasaray, uzun zamandır uğraş verdiği Ahmet Çalık'ın transferi için Gençlerbirliği ile anlaşma sağladı.Spor - 12 Ocak 2017 13:06
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