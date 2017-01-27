Ahmet Hakan, Acun Ilıcalı'yı eleştirdi!
Rıdvan Dilmen'in başlattığı anayasa referandumunda ‘evet’ kampanyası giderek yayılıyor. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugün köşesinde bu konuyu yazdı ve Acun Ilıcalı'nın adı geçmesine rağmen sessiz kalmasını eleştirdi. Ahmet Hakan yazısını "Allah bugünlerde hiç kimseyi Acun’un durumuna düşürmesin" diyerek bitirdi.
Magazin - 27 Ocak 2017 12:45
İşte Ahmet Hakan'ın yazısı:ALP ER TUNGA ÖLDÜ, ACUN ZİNCİRİ KOPARDI
Rıdvan Arda’ya, Arda Murat’a, Murat Acun’a... Davetiye çıkardı.
Ve bu muhteşem zincir, sıra Acun’a gelince koptu.
Çünkü Acun, bir yanıt vermedi, veremedi.
Sanırım düşünüyor Acun...
“Ben de evet diyorum” desem... Hayır cephesi çullanacak üstüme, müşteri kaybedeceğim.
“Hayır diyorum” desem... Himayeye mazhar olan taraflarım fena halde hırpalanacak, Reis kızacak.
Hiçbir şey demesem... Bu sefer de “Hadi Acun, konuş” diye yüklenecek iki taraf birden...
Kısacası...
Allah bugünlerde hiç kimseyi Acun’un durumuna düşürmesin.
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