Ahmet Hakan, Acun Ilıcalı'yı eleştirdi!

Magazin - 27 Ocak 2017 12:45

Rıdvan Arda’ya, Arda Murat’a, Murat Acun’a... Davetiye çıkardı.Ve bu muhteşem zincir, sıra Acun’a gelince koptu.Çünkü Acun, bir yanıt vermedi, veremedi.Sanırım düşünüyor Acun...“Ben de evet diyorum” desem... Hayır cephesi çullanacak üstüme, müşteri kaybedeceğim.“Hayır diyorum” desem... Himayeye mazhar olan taraflarım fena halde hırpalanacak, Reis kızacak.Hiçbir şey demesem... Bu sefer de “Hadi Acun, konuş” diye yüklenecek iki taraf birden...Kısacası...Allah bugünlerde hiç kimseyi Acun’un durumuna düşürmesin.