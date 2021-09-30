Ahmet Hakan geri adım attı: "Pişmanım ve pardon diyorum”

Sosyal medya hesabından dans ettiği bir videoyu paylaşması sonucu HaberTürk yönetiminden tepki gören ve görevinden istifa eden Hande Sarıoğlu’na ‘story şebeği’ diyen Ahmet Hakan geri adım attı.Kalp ve Damar Cerrahı Banu Küçükpolat’ın göbek atması olayında doktora destek veren Hakan, “Bir süre önce 'göbek atan spiker' olayında farklı bir tutum sergilemiştim. Bu konuda bir doktrin değişikliğine gitme kararı almış bulunmaktayım. Çok sekter davranmışım spiker olayında. Pişmanım ve pardon diyorum” dedi.