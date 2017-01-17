Ahmet Hakan'a reyting şoku!

Ahmet Hakan'ın sunduğu Kanal D Ana Haber reytinglerde beklenileni göremedi.

Dizi - 17 Ocak 2017 10:15
Ahmet Hakan'a reyting şoku!
Kanal D Ana Haber'i sunmaya başlayan gazeteci ve yazar Ahmet Hakan ilk akşamında beklediği izlenme oranlarına ulaşamadı.



Geçtiğimiz haftalarda Show TV Ana Haber, Fox TV Ana Haber, ve Atv Ana Haber'in arkasında kalan Kanal D Haber dün akşam Ahmet Hakan'ın sunumuyla ekrana geldi. Kanal D Ana Haber dün de diğer Ana Haber'lerin gerisinde kaldı. Üstelik Ana Haber'in gün içinde yayınlanan program ve diziler arasındaki izlenme oranı da düştü. Böylelikle Ahmet Hakan ilk akşamında büyük bir şok yaşamış oldu.

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