Ahmet Hakan'dan Arda Turan'a tavsiyeler

İŞTE O YAZI;
"DM’den yürürken DM’den yürüyor gibi yapmayacaksın.
En gizli ve en mahrem alanlarda mesajlaşırken bile “hoyrat gözler bunu görebilir” endişesini bir an bile aklından çıkarmayacaksın ve yazdığın her kelimeyi buna göre yazacaksın.
Mesaj atmadan önce “Ya ne gerek var şimdi” sorusunu kendi kendine birkaç kez sormayı ihmal etmeyeceksin.
Çok değil en azından biraz seçici olacaksın.
“Bam bam bam” olmaz... Taktik falan yapacaksın."
Cansel Çördük ve Arda Turan'ın yazışmaları sosyal medyaya düştü!
Cansel Çördük'ten Arda Turan açıklaması!
Arda Turan'ın Cansel Çördük açıklaması
https://www.gecce.com/haber-cansel-cordukten-arda-turan-aciklamasi