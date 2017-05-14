Ahmet Hakan'dan Arda Turan'a tavsiyeler

Magazin - 14 Mayıs 2017 12:30

Cansel Çördük ve Arda Turan'ın yazışmaları sosyal medyaya düştü!

Cansel Çördük'ten Arda Turan açıklaması!

Arda Turan'ın Cansel Çördük açıklaması

https://www.gecce.com/haber-cansel-cordukten-arda-turan-aciklamasi

Ünlü futbolcu Arda Turan'ın önce Ebru Şallı sonra da Cansel Çördük ile sosyal medyadaki özel konuşmalarının ortaya çıkması hala gündemdeki yerini koruyor. Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan da bu konu üzerine köşesinde bir yazı yazdı ve Arda Turan'a tavsiyelerde bulundu."DM’den yürürken DM’den yürüyor gibi yapmayacaksın.En gizli ve en mahrem alanlarda mesajlaşırken bile “hoyrat gözler bunu görebilir” endişesini bir an bile aklından çıkarmayacaksın ve yazdığın her kelimeyi buna göre yazacaksın.Mesaj atmadan önce “Ya ne gerek var şimdi” sorusunu kendi kendine birkaç kez sormayı ihmal etmeyeceksin.Çok değil en azından biraz seçici olacaksın.“Bam bam bam” olmaz... Taktik falan yapacaksın."