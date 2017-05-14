Ahmet Hakan'dan Arda Turan'a tavsiyeler

Ahmet Hakan, ünlü futbolcu Arda Turan'a 'DM'den yürüme' tavsiyelerinde bulundu.

Magazin - 14 Mayıs 2017 12:30
Ahmet Hakan'dan Arda Turan'a tavsiyeler
Ünlü futbolcu Arda Turan'ın önce Ebru Şallı sonra da Cansel Çördük ile sosyal medyadaki özel konuşmalarının ortaya çıkması hala gündemdeki yerini koruyor. Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan da bu konu üzerine köşesinde bir yazı yazdı ve Arda Turan'a tavsiyelerde bulundu.

İŞTE O YAZI;


"DM’den yürürken DM’den yürüyor gibi yapmayacaksın.

En gizli ve en mahrem alanlarda mesajlaşırken bile “hoyrat gözler bunu görebilir” endişesini bir an bile aklından çıkarmayacaksın ve yazdığın her kelimeyi buna göre yazacaksın.

Mesaj atmadan önce “Ya ne gerek var şimdi” sorusunu kendi kendine birkaç kez sormayı ihmal etmeyeceksin.

Çok değil en azından biraz seçici olacaksın.

“Bam bam bam” olmaz... Taktik falan yapacaksın."


Cansel Çördük ve Arda Turan'ın yazışmaları sosyal medyaya düştü!

Cansel Çördük ve Arda Turan'ın yazışmaları sosyal medyaya düştü!




Cansel Çördük'ten Arda Turan açıklaması!

Cansel Çördük'ten Arda Turan açıklaması!



Arda Turan'ın Cansel Çördük açıklaması

Arda Turan'ın Cansel Çördük açıklaması



https://www.gecce.com/haber-cansel-cordukten-arda-turan-aciklamasi

https://www.gecce.com/haber-cansel-cordukten-arda-turan-aciklamasi
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • "Acun Ilıcalı olağanüstü değişiklikler yaptı"
  • İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin eski halleri
  • Hamdi Alkan tarz değiştirdi
  • Miley Cyrus, klip çekimlerinde göz doldurdu
  • Seksler de artık dijital

"Acun Ilıcalı olağanüstü değişiklikler yaptı"

MAGAZİN HABERLERİ

  • Davut Güloğlu'na bir şok daha
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Neden ikinci kez ameliyat oldu?
  • Hadise ve Hande karşı karşıya
  • Azra'dan 'evlenme' teklifi itirafı!
  • Burcu Kara'dan özür öpücüğü!
  • Ceyda-Coşkun Sabah boşandı ama..
  • Düğünün detayları belli oldu!
  • Özge ve Serkan da mı evleniyor?
  • Müzikleri ön satışa çıktı!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Bir giydi, bir çıkardı ve sonra da...
  • Joanna Krupa'nın olay transparanı
  • Yağmur Ünal, Arda Turan'ın mutfağında...
  • Serenay Sarıkaya'dan ateşli sahne!
  • Tülin Şahin ve Memet Özer boşandı
  • Hande Erçel'e reklam teklifi yağıyor ama...
  • Hande Erçel'in cesur geccesi!
  • Eser paylaştı, yorum gecikmedi...
Bir giydi, bir çıkardı ve sonra da...