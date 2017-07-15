Ahmet Hakan'dan Metin Hara'ya sert sözler!

Magazin - 15 Temmuz 2017 12:30

İşte Ahmet Hakan'ın bugünkü köşesinde Metin Hara için yazdıkları;"Metin Hara var ya...Hani şu Adriana Lima’yla sevgili olduğu için bütün erkeklerin düşmanlığını üzerine çeken şahıs.Tam da...“Kıskanmayın, gıpta edin, helal olsun çocuğa, bravo vallahi” falan diyecektim ki...Ayşe Arman’a verdiği röportaj geldi önüme...Hay, gelmez olaydı!Herif, o kadar berbat bir yaklaşım sergiliyor ki...Eski sevgililerinden eski otomobillerinden söz eder gibi ediyor.Söyledikleri aşağı yukarı şöyle şeyler:- Ben Adriana olayına öyle şak diye gelmedim Ayşe...- Bak şimdi, ben sana eski sevgililerimi sayayım da durumu gör.- Aslı T. var mesela... Çok ünlü, çok hoş bir kız.- Ekin T. var ayrıca... Ünlü ve süper biri...- Müge B. var bir de... Tamam, bir Adriana değil ama o da yerel ünlü.- Sonra bir de Beste K. var ki... O da ünlü, o da çok güzel.- Yani benim güzel Ayşe’m, ben sevgililer destanı yazmış bir adamım...- Adriana Lima’yı kapmama şaşırma öyle...Hay Allah müstahakını versin be Metin Hara!Yahu sen...Tam bir apaçi, tam bir barzo, tam bir zonta, tam bir paçoz, tam bir erkek Kezban’ıymışsın be!"Sinan Akçıl, Metin Hara'ya yüklendi!