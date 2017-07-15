Ahmet Hakan'dan Metin Hara'ya sert sözler!

Ayşe Arman'a verdiği röportajı olay olan Metin Hara'ya Ahmet Hakan sert eleştiri.

Magazin - 15 Temmuz 2017 12:30
Ahmet Hakan'dan Metin Hara'ya sert sözler!
İşte Ahmet Hakan'ın bugünkü köşesinde Metin Hara için yazdıkları;

"Metin Hara var ya...
Hani şu Adriana Lima’yla sevgili olduğu için bütün erkeklerin düşmanlığını üzerine çeken şahıs.
*
Tam da...
“Kıskanmayın, gıpta edin, helal olsun çocuğa, bravo vallahi” falan diyecektim ki...
Ayşe Arman’a verdiği röportaj geldi önüme...
Hay, gelmez olaydı!
*
Herif, o kadar berbat bir yaklaşım sergiliyor ki...
Eski sevgililerinden eski otomobillerinden söz eder gibi ediyor.
*
Söyledikleri aşağı yukarı şöyle şeyler:
- Ben Adriana olayına öyle şak diye gelmedim Ayşe...
- Bak şimdi, ben sana eski sevgililerimi sayayım da durumu gör.
- Aslı T. var mesela... Çok ünlü, çok hoş bir kız.
- Ekin T. var ayrıca... Ünlü ve süper biri...
- Müge B. var bir de... Tamam, bir Adriana değil ama o da yerel ünlü.
- Sonra bir de Beste K. var ki... O da ünlü, o da çok güzel.
- Yani benim güzel Ayşe’m, ben sevgililer destanı yazmış bir adamım...
- Adriana Lima’yı kapmama şaşırma öyle...
*
Hay Allah müstahakını versin be Metin Hara!
Yahu sen...
Tam bir apaçi, tam bir barzo, tam bir zonta, tam bir paçoz, tam bir erkek Kezban’ıymışsın be!"

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