Ahmet Kural: Sıla Hanım ne diyorsa odur

Sevgilisi Sıla'yı Harbiye Açıkhava konserinde yalnız bırakmayan Ahmet Kural, konser öncesi sessizliğini bozdu. Sıla'yı en ön sıradan izleyen Kural, "Sıla Hanım ne diyorsa odur" dedi.

Magazin - 27 Temmuz 2017 03:00
Ahmet Kural: Sıla Hanım ne diyorsa odur
Şarkıcı Sıla, Harbiye Açıkhava konser serisinin dördüncü akşamında farklı bir heyecan yaşadı. Sevgilisi Ahmet Kural, sanatçıyı en ön sıradan izledi. Kural, konser öncesi sessizliğini bozdu.

Ahmet Kural, "Alıştık birbirimize. Ben şimdiye kadar hiç konuşmadım, Sıla Hanım ne diyorsa odur. Evlilik soruluyor ama böyle şeyler de konuşulmaz arkadaşlar. Hayırlısı, nasip diyelim.

GÖRÜRSÜNÜZ ELBET BİZİ
“Ailecek Şaşkınız” adlı filme başladık. Çekimler nedeniyle önceki konserlere gelemedim. İlk kez Sıla Hanım’ı canlı canlı izleyeceğim.

Bildiğiniz terledim heyecandan. İlişkimizi korumak adına basından uzak duralım diye bir kuralımız yok. Daha yeniyiz. Görürsünüz elbet bizi" dedi.

Sıla, konserin açılışında sevgilisi Ahmet Kural’ın gözlerine bakıp “Seni niye öne vermişler? Bak o konuştuğumuz şey oldu” diyerek gülmeye başladı.

İkili konser sonrası da Harbiye Açıkhava’dan el ele ayrıldı.

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Kaynak: hurriyet.com.tr
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