Ahsen Almaz’ın yeni teklisi: ‘Yaksınlar’

“Yak”, “Oyuncak Gibi”, “Dayan” gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Ahsen Almaz, dinleyicilerinin heyecanla beklediği yeni single’ını yayınladı. Söz ve müziği Kerim Araz’ın imzasını taşıyan, düzenlemesini ise Özkan Meydan ile Alican Özbuğutu’nun yaptığı “Yaksınlar” adlı şarkı, Dark’n Dark Music etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.Aşk acısı çeken bir kadının sevdiğine isyanını anlatan “Yaksınlar”ın video klibi, Yusuf Can Özbilen’in yönetmenliğinde çekildi. Netd Müzik’te yayına giren klip, kısa süre içinde 500 bin izlenme barajını aştı. Dinleyiciler şarkıya beğeni ve yorum yağdırdı.Şimdi kalbine onları koy bana yer yoksaTopla tüm yarınları yak niyetin buysaVerecek bir canım vardı onu da aldın yaSeni de yaksınlar o yangınlardaDenedim defalarca zor bana kadehler yaramıyorSenden kalan yaraları başka tenler saramıyorAklım yine gel git yar gönlüm yine Leyla’daBir yanım sana kör düşman bir yanımda umutlar varDerdim yine deryalar bu karanlık rüyalarŞu sefalet yüreğime bak döneceksin sanıyor yarİyi değilim esasında bir masada yine komalardaBir sözün yeter ölmem için yaşamıyorum esasındaSöz-müzik: Kerim ArazDüzenleme: Özkan Meydan, Alican Özbuğutu