Ahsen Eroğlu-Kemal Ertuğ'dan ilk poz

Ahsen Eroğlu, 'Sırça' oyununun galasında, kısa süre önce aşk yaşamaya başladığı Kemal Ertuğ ile birlikte ilk kez görüntülendi.Kameralara poz veren ikili, ilişkilerinin yılbaşında başladığını söyledi. 27 yaşındaki güzel, “Aslında çok uzun zamandır tanışıyorduk. Yılbaşında aşk yaşamaya başladık. İlişkimiz güzel gidiyor” dedi.