Ahsen Eroğlu, 'Sırça' oyununun galasında, kısa süre önce aşk yaşamaya başladığı Kemal Ertuğ ile birlikte ilk kez görüntülendi.
"İLİŞKİMİZ GÜZEL GİDİYOR"
Kameralara poz veren ikili, ilişkilerinin yılbaşında başladığını söyledi. 27 yaşındaki güzel, “Aslında çok uzun zamandır tanışıyorduk. Yılbaşında aşk yaşamaya başladık. İlişkimiz güzel gidiyor” dedi.
Ahsen Eroğlu-Kemal Ertuğ'dan ilk poz
Aslı Enver, İpek Bilgin, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Güven Murat Akpınar’ın yer aldığı ‘Sırça’ adlı oyunun galası önceki akşam gerçekleşti. ABD’li yazar Tennessee Williams’ın kitabından sahneye uyarlanan oyunun galasına ünlüler akın etti. Bu isimlerden biri de Ahsen Eroğlu oldu.
24.03.2022 13:24 Magazin