Komedyen Cem Yılmaz ile biten evliliğinden Kemal adından bir oğlu olan Ahu Yağtu, Can Tursan’ın arkadaşı olduğunu söyledi.
"BİZİ DAHA ÖNCE DE ÇEKMİŞTİNİZ"
43 yaşındaki oyuncu, "Arkadaşlar arşivlerinize bakarsanız görürsünüz, beni Can ile daha önce de çekmiştiniz. Size o zaman da söylemiştim; Can benim sadece arkadaşım. Siz yine de çektiğiniz fotoğrafın altına ne yazarsanız saygı duyarım fakat gerçek şu ki gerçekten arkadaşım" dedi.
Ahu Yağtu: Can Tursan sadece arkadaşım
Cem Yılmaz ile evliliği 2013 yılında sona eren Ahu Yağtu, önceki akşam Asmalımescit'te bir mekanda, Hande Subaşı’nın eski eşi Can Tursan ile birlikte görüntülendi.
13.10.2021 11:13 Magazin