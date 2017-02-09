Ahu Yağtu’yu gören Ayşe Hatun Önal, 5 dakika sonra mekanı terk etti. Önal, “Ahu yüzünden mi mekanı terk ettiniz?” sorularına sinirlenerek aracına binip, kapıyı çarptı. Yağtu, “Ayşe Hanım sizi görünce buradan ayrıldı, siz rahatsız olmadınız mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Ayşe kim ya! Ben piştinin falan farkında değilim. Kendisini görmedim.”
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Ahu Yağtu sinirlendi: Ayşe kim ya!
Cem Yılmaz’ın eski eşi Ahu Yağtu ile eski sevgilisi Ayşe Hatun Önal’ın yolları, önceki gün Arnavutköy Whisper’da kesişti.Magazin - 09 Şubat 2017 09:36
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