Ahu Yağtu sinirlendi: Ayşe kim ya!

Cem Yılmaz’ın eski eşi Ahu Yağtu ile eski sevgilisi Ayşe Hatun Önal’ın yolları, önceki gün Arnavutköy Whisper’da kesişti.

Magazin - 09 Şubat 2017 09:36
Ahu Yağtu sinirlendi: Ayşe kim ya!
Ahu Yağtu’yu gören Ayşe Hatun Önal, 5 dakika sonra mekanı terk etti. Önal, “Ahu yüzünden mi mekanı terk ettiniz?” sorularına sinirlenerek aracına binip, kapıyı çarptı. Yağtu, “Ayşe Hanım sizi görünce buradan ayrıldı, siz rahatsız olmadınız mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Ayşe kim ya! Ben piştinin falan farkında değilim. Kendisini görmedim.”

İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Bergüzar'ın kafesi kapandı mı?
  • Yade'ye doğum günü partisi!
  • Rüzgar Çetin ortaya çıktı!
  • Asena Atalay: Oğlumu vermem
  • Bu paylaşım rekor kırdı!
  • Ünlüler neler paylaştı?
  • Dr. Cihan Aksoy'ı yakan sözler!
  • Ronaldinho'dan 3 Adam'da şov!
  • Survıvor için sevgilisinden ayrıldı

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • İbrahim Kutluay'dan Tuba Büyüküstün açıklaması!
  • Ayşe Özyılmazel ile Ece Erken kavgası!
  • Serkan Uçar: Ece oğlumun soyadını asla alamaz!
  • 'Aşk Laftan Anlamaz'ın günü bir kez daha değişti!
  • "Vatanım Sensin"e bir sürpriz isim daha katılıyor!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Burak Yılmaz kızıyla hasret giderdi!
  • 'Darbe' soruşturmasında karar!
İbrahim Kutluay'dan Tuba Büyüküstün açıklaması!

EN POPÜLER HABERLER

  • Bergüzar Korel'in kafesi kapandı mı?
  • Rüzgar Çetin ortaya çıktı!
  • Asena Atalay: Oğlumu vermem
  • İzmir'e transparan gelinlik damgası
  • Burak Özçivit'in paylaşımı 1 milyon rekoru kırdı
  • Ünlüler bugün neler paylaştı?
  • Dr. Cihan Aksoy'ı yakan sözler! Kanaldan kovuldu, özür diledi
  • Ronaldinho'dan 3 Adam'da şov!
Bergüzar Korel'in kafesi kapandı mı?