Ahu Yağtu sinirlendi: Ayşe kim ya!

Magazin - 09 Şubat 2017 09:36

Ahu Yağtu’yu gören Ayşe Hatun Önal, 5 dakika sonra mekanı terk etti. Önal, “Ahu yüzünden mi mekanı terk ettiniz?” sorularına sinirlenerek aracına binip, kapıyı çarptı. Yağtu, “Ayşe Hanım sizi görünce buradan ayrıldı, siz rahatsız olmadınız mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Ayşe kim ya! Ben piştinin falan farkında değilim. Kendisini görmedim.”İŞTE O GÖRÜNTÜLER: