Ahu Yağtu'dan evlilik iddiasına son nokta

Model ve oyuncu Ahu Yağtu, oğlu Kemal'in babası Cem Yılmaz'la yeniden evleneceklerine yönelik çıkan haberler için "İyi arkadaşız ama evlilik" diyerek yalanladı.

Magazin - 17 Ocak 2017 08:00
Ahu Yağtu'dan evlilik iddiasına son nokta
Yönetmen koltuğunda Meltem Cumbul’un oturduğu ‘Blue’ adlı tiyatro oyunu önceki akşam Harbiye Toy İstanbul’da gerçekleşti. Oyunu izlemeye gelen isimler arasında Teoman, Ali Poyrazoğlu, Öykü Gürman ve Ahu Yağtu da vardı.



Eski eşi Cem Yılmaz’la tekrar evleneceği yönünde çıkan haberleri kesin bir dille yalanlayan Yağtu, “Cem benim iyi arkadaşım. Evlilik yok” dedi. Yağtu ve Yılmaz için bir süre önce üst üste farklı mekânlarda görüntülenmeleri üzerine yeniden evlilik kararı aldıklarına yönelik haberler çıkmıştı.




Kaynak:sozcu.com.tr
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