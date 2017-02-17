Ahu Yağtu'dan yıllar sonra Cansu Dere mesajı!

Magazin - 17 Şubat 2017 13:26

GQ Türkiye, 2016'da başarıları ve stiliyle dikkat çeken erkekleri ve yılın kadınını seçti.Volkswagen Arena'da düzenlenen ödül töreninin en dikkat çeken ayrıntısı Ahu Yağtu'dan boşanan, Cansu Dere ve Ayşe Hatun Önal ile uzun süre aşk yaşayan Cem Yılmaz oldu.Ödül töreni sırasında yakın bölümlerde oturan 4'lü, gece boyunca birbirlerine bakmadı. Ödülünü aldıktan sonra yakın arkadaşlarıyla vakit geçiren Cansu Dere, bir saat sonra oradan ayrıldı. Partinin hemen başında Ayşe Hatun Önal, parti bitiminde ise Ahu Yağtu ayrıldı.Cem Yılmaz ile evliliğini geçtiğimiz yıl sonlandıran Ahu Yağtu, ödül törenine yalnız katıldı. Eski eşi Yılmaz'ın eski sevgilisi ve eskiden yakın arkadaşı olan Cansu Dere'nin de ödül almasını soran muhabirlere yanıt veren Yağtu, "Kendisini tebrik etmek lazım, ne güzel" dedi.Kaynak: mynet.com