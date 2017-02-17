GQ Türkiye, 2016'da başarıları ve stiliyle dikkat çeken erkekleri ve yılın kadınını seçti.Volkswagen Arena'da düzenlenen ödül töreninin en dikkat çeken ayrıntısı Ahu Yağtu'dan boşanan, Cansu Dere ve Ayşe Hatun Önal ile uzun süre aşk yaşayan Cem Yılmaz oldu.
YÜZ YÜZE GELMEDİLER
Ödül töreni sırasında yakın bölümlerde oturan 4'lü, gece boyunca birbirlerine bakmadı. Ödülünü aldıktan sonra yakın arkadaşlarıyla vakit geçiren Cansu Dere, bir saat sonra oradan ayrıldı. Partinin hemen başında Ayşe Hatun Önal, parti bitiminde ise Ahu Yağtu ayrıldı.
CANSU'YA TEBRİK
Cem Yılmaz ile evliliğini geçtiğimiz yıl sonlandıran Ahu Yağtu, ödül törenine yalnız katıldı. Eski eşi Yılmaz'ın eski sevgilisi ve eskiden yakın arkadaşı olan Cansu Dere'nin de ödül almasını soran muhabirlere yanıt veren Yağtu, "Kendisini tebrik etmek lazım, ne güzel" dedi.
Kaynak: mynet.com
Ahu Yağtu'dan yıllar sonra Cansu Dere mesajı!
Yakın arkadaş olan Cansu Dere ve Ahu Yağtu'nun arası, Cem Yılmaz'ın Ahu Yağtu'yla, Cansu Dere'yi aldatması üzerine bozulmuştu.Magazin - 17 Şubat 2017 13:26
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