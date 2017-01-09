Aileler çocuklarını kar tatilinde nereye götürmeli?

PARTY KİDS
Adres: Fulyalı Sokak no:33 Levent / İstanbul Tel: 0212 352 63 42
DEVELİ ATAŞEHİR
Adres: Vedat Günyol Caddesi No:9 Küçükbakkalköy Ataşehir / İstanbul Tel: 0216 575 68 68
PIZZERIA
Adres: Belediye Caddesi Silverhouse No:25 Dükkan:1 Göktürk / İstanbul Tel: 0212 322 12 20
HUXO MUTFAK & BAR
Adres: Akbatı AVM, Sanayi Mahallesi, 1655 Sokak, Restoranlar Meydanı, No 6, Esenyurt, Istanbul Bahçeşehir / İstanbul Tel: 0212 500 37 31
LOKMA CAFE
Adres: Yahya Kemal Cad. No:18 Rumelihisarı Boğaz Avrupa / İstanbul Tel: 0212 265 71 71
CLUB QUARTIER
Adres: Caferağa Mah, Hülya Sokak, No: 5 34710 Moda / İstanbul Tel: 0216 338 25 61
CARL'S JR.
Tel: 0212 276 19 19
SHAKE SHACK
Adres: Pinar Mah. Istinye Bayiri Cad. Istinye Park, Avm No: R202–R203 İstinye / İstanbul Tel: 0212 345 51 84
BIG CHEFS
Adres: Yeniköy Caddesi No: 80 Tarabya / İstanbul Tel: 0212 262 70 70
BODRUM MANTI&CAFE
Adres: Arnavutköy 1. Cadde No: 111 Arnavutköy / İstanbul Tel: 0212 263 29 18