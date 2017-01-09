Aileler çocuklarını kar tatilinde nereye götürmeli?

Çocukların dört gözle beklediği kar tatili sonunda oldu. Şimdi iş siz anne ve babalara düşüyor! Çocuğunuzu eğlence ve lezzetle buluşturun. Bizce böyle bir günde çocuklar evde oturmak istemeyecektir! "Nereye gitmeli?" sorusunun cevabı da bizde...

Eğlence - 09 Ocak 2017 14:13
Aileler çocuklarını kar tatilinde nereye götürmeli?
İşte kar tatilinde gidilecek mekanlar...

PARTY KİDS


Adres: Fulyalı Sokak no:33 Levent / İstanbul Tel: 0212 352 63 42

DEVELİ ATAŞEHİR


Adres: Vedat Günyol Caddesi No:9 Küçükbakkalköy Ataşehir / İstanbul Tel: 0216 575 68 68

PIZZERIA


Adres: Belediye Caddesi Silverhouse No:25 Dükkan:1 Göktürk / İstanbul Tel: 0212 322 12 20

HUXO MUTFAK & BAR


Adres: Akbatı AVM, Sanayi Mahallesi, 1655 Sokak, Restoranlar Meydanı, No 6, Esenyurt, Istanbul Bahçeşehir / İstanbul Tel: 0212 500 37 31

LOKMA CAFE


Adres: Yahya Kemal Cad. No:18 Rumelihisarı Boğaz Avrupa / İstanbul Tel: 0212 265 71 71

CLUB QUARTIER


Adres: Caferağa Mah, Hülya Sokak, No: 5 34710 Moda / İstanbul Tel: 0216 338 25 61

CARL'S JR.


Tel: 0212 276 19 19

SHAKE SHACK


Adres: Pinar Mah. Istinye Bayiri Cad. Istinye Park, Avm No: R202–R203 İstinye / İstanbul Tel: 0212 345 51 84

BIG CHEFS


Adres: Yeniköy Caddesi No: 80 Tarabya / İstanbul Tel: 0212 262 70 70

BODRUM MANTI&CAFE


Adres: Arnavutköy 1. Cadde No: 111 Arnavutköy / İstanbul Tel: 0212 263 29 18
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Bağlantılar: Kar, Tatil

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