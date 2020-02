Ailesi Kourtney Kardashian için endişeleniyor!

Keeping Up with the Kardashians şovunun yıldızlarından Kourtney Kardashian, yoğun gecce hayatıyla ailesini endişelendirmeye başladı.40 yaşındaki ünlü yıldız Kourtney Kardashian'ın ailesi ve yakın çevresi tarafından yaşadığı yoğun gecce hayatının yavaşlaması gerektiği konusunda uyarıldığı iddia edildi. ABD basınında Kourtney Kardashian'ın neredeyse her gün sabahın ilk ışıklarında eve girdiği söylendi.Kourtney Kardashian, yakın zamanda Keeping Up with the Kardashians şovunda artık daha geri planda kalmak istediğini belirtmişti.