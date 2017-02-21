Ajans Press Group'tan bir ilk daha

Ajans Press Group teknolojik yatırımlarını sürdürüyor. Medya takibinin öncü kuruluşları arasında yer alan Ajans Press ve PRNet konuşmaları text’e çeviren programı devreye aldı. Televizyon takibi konusunda ARGE çalışmalarına hız veren Ajans Press Group, konuşmaları text’e çeviren teknolojisiyle beraber televizyon takibine yeni bir boyut kazandırdı.

Teknoloji - 21 Şubat 2017 12:34

SES VE TEKNOLOJİNİN BULUŞMASI



Ses tanıma ve Speech Recognition gibi adlandırmalara sahip olan konuşma tanıma teknolojisi, insan sesi ile aksiyon alınmasını sağlıyor. Sesi otomatik olarak yazıya dönüştüren speech to text teknolojisi, yazılı basın takibinde yer alan OCR (Optical Character Recognition) sistemiyle benzerlik göstermekte. Konuşulan kelimeleri text’e çeviren teknolojiyle beraber cihazları sesli komutlarla yönetme imkânı da doğuyor.



Ajans Press Group’un uygulamaya aldığı program, izlenen kanallar bazında yüzde 96’nın üzerinde başarı yakaladı. Program sisteme tanımlanan keyword’leri yüksek başarı oranıyla yakalarken, takip edilen TV kanal sayısında yüzde 25 artış sağladı. Ajans Press Group’un TV takibine yeni bir boyut kazandıran bu teknolojik yatırımı, sektöre farklı bir boyut kazandırırken, ARGE çalışmalarıyla, proje geliştirilmeye uygun hale getirildi. Teknolojik yatırımın desteklediği diller arasında ise, Türkçe’nin yanında, İngilizce, Arapça, Fransızca, İspanyolca ve Azerice yer alıyor.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.