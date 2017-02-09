Ajda Pekkan: Evimde ölmedi ama...
Ajda Pekkan, Ayşe Ersayın cenazesine katıldı. Cenazede Gülben Ergen de vardı...Magazin - 09 Şubat 2017 14:12
Ünlü yapımcı ve yönetmen Ayşe Ersayın önceki gecce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ayşe Ersayın'ın ölüm haberi müzik dünyasını yasa boğdu. Ünlü yönetmen bugün toprağa verildi. Cenazede konuşan Ajda Pekkan, Ersayın'ın evinde öldüğü söylentilerine cevap verdi. Pekkan, "Evimde olmadı ama o tabii ki benim canımdı, ciğerimdi" dedi.
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